Attività fisica al via i corsi comunali
Mercoledì 1 ottobre prenderanno il via i corsi sportivi comunali della stagione 2025-2026. Anche quest’anno sono numerose e di vario genere le proposte rivolte a bambini, ragazzi e adulti offerte dalle associazioni sportive del territorio per un totale di oltre 40 corsi sportivi. Le attività sportive proposte spaziano dal fitness a discipline più classiche come calcio, pallavolo, atletica leggera e arti marziali fino alle danze tradizionali popolari. "Il nostro obiettivo – spiega l’assessore allo sport Gaetano Ceccarelli – è il benessere psico fisico delle persone". Sul sito del Comune si possono trovare tutte la associazioni e i relativi recapiti per organizzarsi con l’attività prescelta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: attivit - fisica
Notizie da Lasciamo il segno - La rete Trevigiana per l'attività fisica con il Comune di Orsago #pedibus #bambinifelici #passigreen Vai su Facebook
L’attività fisica che promuove la salute: online dal 18 settembre la nuova sezione del portale Educazione Nutrizionale Grana Padano, con Fondazione Milano Cortina 2026 per diffondere i valori dello sport come pilastro di benessere e salute. Scopri di più: http - X Vai su X
Attività fisica, al via i corsi comunali - Anche quest’anno sono numerose e di vario genere le proposte rivolte a bambini, ragazzi e adulti offerte ... Lo riporta lanazione.it