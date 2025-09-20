Attività fisica al via i corsi comunali

Mercoledì 1 ottobre prenderanno il via i corsi sportivi comunali della stagione 2025-2026. Anche quest’anno sono numerose e di vario genere le proposte rivolte a bambini, ragazzi e adulti offerte dalle associazioni sportive del territorio per un totale di oltre 40 corsi sportivi. Le attività sportive proposte spaziano dal fitness a discipline più classiche come calcio, pallavolo, atletica leggera e arti marziali fino alle danze tradizionali popolari. "Il nostro obiettivo – spiega l’assessore allo sport Gaetano Ceccarelli – è il benessere psico fisico delle persone". Sul sito del Comune si possono trovare tutte la associazioni e i relativi recapiti per organizzarsi con l’attività prescelta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

