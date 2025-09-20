Attivisti israeliani a sostegno della Sumud Flottilla manifestazioni al confine con Gaza e a Jaffa | 4 arresti

In 150 marciano nel deserto fino al confine con la Striscia con lo striscione "Dalla terra al mare, rompiamo l'assedio". Nel porto di Jaffa attivisti israeliani e palestinesi hanno messo in mare un flotta di barchette di carta per sostenere la Flottilla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I partecipanti al Glastonbury Festival cantano assieme agli attivisti palestinesi, israeliani e ucraini ed è polemica contro il gruppo dei Kneecap.

Attivisti israeliani interrompono la diretta del «Grande Fratello» per chiedere un cessate il fuoco a Gaza: «Basta far finta di nulla» – Il video

Foglio di via agli attivisti: “Puniti per aver protestato contro i militari israeliani in Sardegna”. La denuncia di Avs

Tra i duecento e i duecentocinquanta attivisti israeliani hanno raggiunto stamani il confine della Striscia di Gaza per cercare “di rompere l’assedio, porre fine al genocidio e alla pulizia etnica, in solidarietà con l’azione della Global Sumud Flotilla”, la flotta di de Vai su Facebook

Attivisti israeliani a sostegno della Sumud Flottilla, manifestazioni al confine con Gaza e a Jaffa: 4 arresti; Regione: bocciato l’ordine del giorno della minoranza sull’appoggio alla Global Sumud Flotilla; Guerra Israele, altra barca della Sumud Flotilla colpita da sospetto raid con drone.

Attivisti pro Palestina davanti al Consiglio regionale: “Teniamo alta l’attenzione, sosteniamo Sumud Flottilla” - Una delegazione di cittadini e rappresentanti di diverse realtà sociali ha presidiato il Consiglio regionale chiedendo che le istituzioni si facciano carico di una mozione che riconosca lo Stato pales ... Da primonumero.it

Global Sumud Flotilla, Croatti contro Israele: "Vogliamo portare umanità e speranza" - “Dopo una lunga attesa per i ritardi delle imbarcazioni provenienti da Tunisi, la Sumud Flotilla compatta sta navigando con rotta su Gaza. Scrive altarimini.it