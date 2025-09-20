Attesa finita Taviano torna a vivere il suo campo sportivo Domenica si gioca al San Giuseppe

TAVIANO - Sarà una domenica particolarmente significativa per la comunità sportiva e cittadina di Taviano che potrà finalmente tornare a vivere il suo stadio comunale di calcio dopo i lavori di riqualificazione, ammodernamento e messa a norma del “San Giuseppe”. Effettuate anche le verifiche e i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

