Attenzione alla malattia renale cronica il killer silenzioso più letale di molte forme di tumore In Italia 4 milioni di persone ne soffrono | l’allarme degli esperti
Gli esperti la definiscono come una “marea lenta”. È la malattia renale cronica (MRC) e rischia di travolgere i sistemi sanitari. In Gran Bretagna, come segnalato dal Daily Mail, colpisce già oltre 7 milioni di persone e causa circa 45mila decessi all’anno, con costi enormi legati a dialisi e trapianti. La maggior parte dei pazienti scopre la patologia troppo tardi, quando i reni sono già compromessi. I principali fattori di rischio sono diabete (in particolare il tipo 2), ipertensione, obesità e invecchiamento della popolazione. Quasi 4 diabetici su 10 sviluppano danni renali, e fino a un terzo di questi arriva a insufficienza renale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
