Attenzione a cliccare sul tasto annulla quando sei al bancomat | può costarti caro
Prelevare al bancomat sembra un’operazione semplice, ma nasconde insidie che molti ignorano. Tutti sappiamo che il tasto “annulla” serve a terminare la sessione e proteggerci da accessi indesiderati. Ma cosa succede se questo tasto, pensato per la nostra sicurezza, diventa uno strumento nelle mani dei truffatori? Questo articolo svela i pericoli nascosti dietro un gesto apparentemente innocuo e ti fornisce gli strumenti per difenderti. Al termine di ogni operazione al bancomat, premere “annulla” è fondamentale per chiudere la sessione ed evitare che malintenzionati accedano al nostro conto ed è buona norma farlo sempre. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: attenzione - cliccare
Falsi messaggi dalla banca invitano al clic: l'avviso della Polizia contro il phishing; Come si torna indietro su Pages; Come evitare di farsi annullare la scheda elettorale: il dettaglio a cui fare attenzione.
Cliccare su Annulla allo sportello bancomat può essere molto costoso - Cliccare il pulsante «Annulla» allo sportello bancomat può rivelarsi rischioso e addirittura costoso. Secondo money.it
Mai cliccare su annulla iscrizione nelle email sospette, ecco perchè - Se non vi fidate di chi vi ha mandato una mail senza avervi chiesto prima il permesso, perché dovreste fidarvi del link che vi propone per cancellare l’iscrizione alla mailing list? Come scrive macitynet.it