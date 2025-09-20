Attacco hacker paralizza gli aeroporti europei | caos e ritardi I sospettati

Caos nei cieli europei a causa di un attacco hacker che rischia di paralizzare i maggiori scali di tutta Europa. Un cyber attacco sulla cui paternità si sa ancora poco ma che sta mettendo a dura prova aeroporti importanti quali quello di Bruxelles, Londra Heathrow e Berlino. Nel mirino degli hacker è finito Collins Aerospace, un service provider per sistemi di check-in e di imbarco. E così da ieri sera tre degli aeroporti più congestionati e affollati d'Europa stanno riscontrando problemi tecnici, ritardi e cancellazioni di voli. Ma cosa è accaduto? Il cyber attacco ha bloccato i sistemi automatici, consentendo soltanto le procedure manuali di check-in e imbarco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

