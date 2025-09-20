Attacco hacker paralizza gli aeroporti di Londra Bruxelles e Berlino | centinaia di voli cancellati o in ritardo
Un massiccio attacco informatico ha mandato in tilt i sistemi informatici di tre tra i principali scali europei: Heathrow a Londra, Zaventem a Bruxelles e Berlino Brandeburgo. Il blocco ha causato disagi a catena con centinaia di passeggeri bloccati a terra, decine di voli cancellati e numerosi ritardi. A essere colpiti non sono stati direttamente gli aeroporti, ma i sistemi di Collins Aerospace, fornitore di tecnologia per check-in e imbarco. Con i software in avaria, tutti i controlli vengono ora effettuati manualmente, con tempi triplicati e lunghe file ai banchi di accettazione. Secondo i dati forniti dagli scali, almeno 100 voli hanno subito ritardi o cancellazioni a Heathrow, circa 70 a Bruxelles e 15 a Berlino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
