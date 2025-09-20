Attacco hacker agli aeroporti ritardi e cancellazioni | perché andrà sempre peggio
Un massiccio attacco hacker ha generato un’ondata di ritardi e cancellazioni di voli che ha colpito alcuni tra i principali scali europei: da Bruxelles a Londra Heathrow, passando per Berlino. Il cyberattacco ha preso di mira Collins Aerospace, gigante americano dell’aerospazio e fornitore chiave dei sistemi di check-in e imbarco. Cyberattacco contro aeroporti europei: disagi e cancellazioni. Gli aeroporti si sono ritrovati a gestire le procedure manualmente, come avveniva decenni or sono, con conseguenze immediate su migliaia di passeggeri. In Italia i disagi sono stati relativamente contenuti: Fiumicino ha segnalato soltanto ritardi circoscritti e Malpensa non ha registrato anomalie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
