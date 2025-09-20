Attacco cyber contro aeroporti europei

10.15 Un attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco ha interrotto le operazioni in diversi importanti aeroporti europei, tra cui quello di Bruxelles, Berlino-Branderburgo e Heathrow a Londra. Ritardi e cancellazioni dei voli. Allo scalo di Bruxelles, "l'attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati: solo check-in e imbarco manuali". Berlino: "L'aeroporto non era l'obiettivo del cyberattacco, ma è stato indirettamente colpito". Londra: "Molti disagi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

