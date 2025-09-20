Attacco all’aeroporto! Proprio adesso | cos’è successo

Un attacco hacker di ampie proporzioni ha colpito il sistema informatico dell’ aeroporto, causando pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Nel corso della giornata odierna, circa 35mila viaggiatori avrebbero dovuto imbarcarsi nello scalo, ma l’operatività è stata gravemente compromessa. L’interruzione dei servizi digitali ha generato una situazione di emergenza che ha coinvolto diversi aeroporti europei. Cos’è successo? Leggi anche: Grignani-Pausini, scatta la denuncia: l’accusa shock del cantante Attacco hacker blocca gli aeroporti di Londra, Berlino e Bruxelles. Un attacco hacker ha messo in ginocchio il sistema informatico dell’ aeroporto di Bruxelles. 🔗 Leggi su Tvzap.it

