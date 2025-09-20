Attacchi su Gaza City colpita un' area con le tende per gli sfollati

Roma, 20 set. (askanews) - Palestinesi ispezionano i danni e piangono i loro cari uccisi in uno degli ultimi attacchi aerei israeliani che ha colpito un'area vicino a una scuola trasformata in un rifugio con le tende per gli sfollati, nel quartiere Al-Daraj a Gaza City. L'agenzia di protezione civile di Gaza ha riferito che almeno 20 persone sono state uccise dalla mezzanotte negli attacchi. Israele ha intensificato ancora la sua nuova offensiva, avvertendo i residenti di fuggire. Nelle ultime 24 ore, l'aviazione militare israeliana ha colpito circa 100 obiettivi nella Striscia di Gaza, ha dichiarato l'esercito dello stato ebraico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacchi su Gaza City, colpita un'area con le tende per gli sfollati

