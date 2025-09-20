Attacchi double tap di Israele nella Striscia di Gaza la mappa di quelli usati per attaccare i soccorsi

La controversa tecnica militare prevede colpi multipli nello stesso punto per attaccare soccorritori e civili. Secondo diverse inchieste, sono stati documentati numerosi episodi nella Striscia di Gaza tra ottobre 2023 e le settimane successive. 🔗 Leggi su Wired.it

La mappa degli attacchi “double tap” di Israele nella Striscia di Gaza, usati per attaccare i soccorsi; Cosa sono gli attacchi “double tap”; Da Gaza all’Ucraina, che cosa sono gli attacchi doppi e perché uccidono i civili.

Gaza: il nuovo video dell'attacco israeliano all'ospedale Nasser - L’assalto che ieri ha colpito la struttura Nasser uccidendo, tra gli altri, 5 giornalisti, è una tecnica militare considerata illegale dal diritto ... Secondo lastampa.it

