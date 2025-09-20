Atta ripensa al suo gol contro l’Inter | Mentre esultavo ho pensato a quella cosa

. La rivelazione del centrocampista dell’Udinese. Lo scorso 31 agosto, Arthur Atta, giovane centrocampista francese dell’ Udinese, ha siglato il suo primo gol in Serie A, regalando alla squadra di Kosta Runjaic il successo in trasferta contro l’ Inter. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il classe 2004 ha raccontato le emozioni vissute durante quella partita, sottolineando che, nonostante il vantaggio, era consapevole che mancava ancora molto tempo e che affrontava una squadra di grande livello. Atta ha spiegato che il momento del gol gli ha regalato una gioia intensa, un’emozione che ha condiviso subito con la sua famiglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

