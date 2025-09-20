Atta | Ho imparato l’italiano guardando Il Gattopardo Fantacalcio? Credo di valere 300 crediti
È il miglior dribblatore di Serie A, in campo sfodera la 'trivela', ma fuori sceglie il profilo basso: "Mai fatte pazzie, neanche da bambino. Però mi piacerebbe andare a cena con Djokovic". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Udinese, Atta: "Penso solo al calcio, ecco come ho iniziato" - Arthur Atta, calciatore dell'Udinese, qualche giorno fa è stato ospite a Udinese Tonight: “Penso solo al calcio. Da milannews.it