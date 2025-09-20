ATP Hangzhou 2025 Giulio Zeppieri sconfitto negli ottavi in due set da Learner Tien
Si ferma negli ottavi di finale la corsa del qualificato azzurro Giulio Zeppieri negli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250: nell’omonima città cinese l’italiano cede alla testa di serie numero 7, lo statunitense Learner Tien, che si impone con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e 14 minuti di gioco, ed ai quarti di finale affronterà il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev ed il transalpino Valentin Royer. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, anche se l’azzurro deve cancellare un break point sul 30-40 del quarto game. Anche Zeppieri ha una chance di break sul 30-40 nel nono gioco, ma Tien si salva. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: hangzhou - giulio
ATP Hangzhou 2025, Giulio Zeppieri supera Svrcina ed entra nel main draw
ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri (LIVE) - X Vai su X
Nel tour Asiatico, precisamente ad #Hangzhou, è arrivata la prima vittoria #ATP del 205 per Giulio #Zeppieri. Il tennista azzurro ha sconfitto la wild card cinese #Sun 6-3 6-2 riuscendo a strappare un posto negli ottavi di finale dell'ATP 250. Vai su Facebook
ATP Hangzhou 2025, Giulio Zeppieri sconfitto negli ottavi in due set da Learner Tien; ATP Hangzhou 2025, game over per Zeppieri: battuto da Tien. Bene Medvedev%; Atp 250 Hangzhou 2025: Berrettini ko al rientro, avanza Zeppieri.
LIVE Arnaldi-Cazaux, 4-6, 6-3, 5-7 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: la spunta il francese al termine di una partita intensa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO- oasport.it scrive
Atp 250 Hangzhou 2025: Berrettini ko al rientro, avanza Zeppieri - Fuori Berrettini al primo turno dell'Atp 250 cinese, mentre avanza Zeppieri ... Si legge su spaziotennis.com