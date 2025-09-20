ATP Hangzhou 2025 Giulio Zeppieri sconfitto negli ottavi in due set da Learner Tien

Oasport.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si ferma negli ottavi di finale la corsa del qualificato azzurro Giulio Zeppieri negli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250: nell’omonima città cinese l’italiano cede alla testa di serie numero 7, lo statunitense Learner Tien, che si impone con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e 14 minuti di gioco, ed ai quarti di finale affronterà il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev ed il transalpino Valentin Royer. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, anche se l’azzurro deve cancellare un break point sul 30-40 del quarto game. Anche Zeppieri ha una chance di break sul 30-40 nel nono gioco, ma Tien si salva. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp hangzhou 2025 giulio zeppieri sconfitto negli ottavi in due set da learner tien

© Oasport.it - ATP Hangzhou 2025, Giulio Zeppieri sconfitto negli ottavi in due set da Learner Tien

In questa notizia si parla di: hangzhou - giulio

ATP Hangzhou 2025, Giulio Zeppieri supera Svrcina ed entra nel main draw

ATP Hangzhou 2025, Giulio Zeppieri sconfitto negli ottavi in due set da Learner Tien; ATP Hangzhou 2025, game over per Zeppieri: battuto da Tien. Bene Medvedev%; Atp 250 Hangzhou 2025: Berrettini ko al rientro, avanza Zeppieri.

LIVE Arnaldi-Cazaux, 4-6, 6-3, 5-7 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: la spunta il francese al termine di una partita intensa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO- oasport.it scrive

atp hangzhou 2025 giulioAtp 250 Hangzhou 2025: Berrettini ko al rientro, avanza Zeppieri - Fuori Berrettini al primo turno dell'Atp 250 cinese, mentre avanza Zeppieri ... Si legge su spaziotennis.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Hangzhou 2025 Giulio