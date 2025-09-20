atp hangzhou 2025 giulio zeppieri sconfitto negli ottavi in due set da learner tien

Si ferma negli ottavi di finale la corsa del qualificato azzurro Giulio Zeppieri negli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250: nell’omonima città cinese l’italiano cede alla testa di serie numero 7, lo statunitense Learner Tien, che si impone con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e 14 minuti di gioco, ed ai quarti di finale affronterà il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev ed il transalpino Valentin Royer. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, anche se l’azzurro deve cancellare un break point sul 30-40 del quarto game. Anche Zeppieri ha una chance di break sul 30-40 nel nono gioco, ma Tien si salva. 🔗 Leggi su Oasport.it

