atp chengdu 2025 musetti ritrova basilashvili nei quarti avanzano daniel e shevchenko

Gli incontri degli ottavi di finale della parte bassa del tabellone caratterizzano il programma nel sabato del torneo ATP di Chengdu. Lorenzo Musetti rispetta il ruolo di favorito numero uno del tabellone e si guadagna la sfida con il georgiano Nikoloz Basilashvili. Avanzano ai quarti il giapponese Taro Daniel e il kazako Alexander Shevchenko. Il giapponese Taro Daniel rimonta l’olandese Tallon Griekspoor 3-6 6-4 6-3 in un’ora e cinquantasette minuti e firma la grande sorpresa di giornata. La testa di serie numero 3 indirizza il primo parziale con il break operato al quarto gioco per il 3-1 e chiude i conti sul 6-3 alla prima opportunità. 🔗 Leggi su Oasport.it

