Atp 250 Chengdu Musetti batte Prizmic e vola ai quarti

(Adnkronos) – Buona la prima a Chengdu per Lorenzo Musetti. Oggi, sabato 20 settembre, l'azzurro ha battuto negli ottavi dell'Atp 250 cinese il croato Dino Prizmic, assicurandosi il pass per i quarti. Per il numero 9 del ranking Atp, vittoria in tre set con il punteggio di 7-5 3-6 6-2 contro l'attuale numero 121 della .
