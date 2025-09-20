Atletica Tokyo 2025 Nadia Battocletti bronzo nei 5000 donne | settima medaglia per l’Italia
Sale sul terzo gradino del podio Nadia Battocletti, che ottiene il bronzo nel 5000m donne. Per l’Italia la settima medaglia ai Mondiali. L’Italia, con Nadia Battocletti, fa la storia. La nazionale azzurra ottiene la settima medaglia ai Mondiali di atletica, prima volta che accade nella storia del nostro paese. A compiere quest’impresa è stata Nadia Battocletti, capace di ottenere il terzo posto nella 5000m riservata alle atlete femminili. Mondiali atletica, Battocletti bis: dopo l’argento nei 10.000 il bronzo nei 5.000. Una grandissima Nadia Battocletti rende orgogliosa l’Italia e fa la storia del nostro paese, ottenendo una primissima storica settima medaglia nella storia dei Mondiali di atletica. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: atletica - tokyo
Mei celebra il trionfo dell’Italia: “Avevo chiesto di lottare su ogni cm. Il ciclo iniziato a Tokyo prosegue, lo sport guardi all’atletica”
Atletica, Nestola costretta allo stop: "Per me niente Universiadi né Tokyo"
Atletica, Tamberi in forse per i mondiali di Tokyo
Mondiali atletica diretta Tokyo: segui Jacobs e Battocletti live Vai su Facebook
Mondiali atletica diretta Tokyo: segui #Jacobs e #Battocletti live - X Vai su X
Battocletti, ancora tu! Bronzo magico nei 5000, Italia da record; Nadia Battocletti è bronzo nei 5000 metri | Risultati Atletica Mondiali Tokyo 2025; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.
Mondiali atletica Tokyo 2025, Nadia Battocletti vince il bronzo nei 5000 metri, settima medaglia italiana e record in una singola edizione - Nadia Battocletti si conferma nel gotha del mezzofondo e dopo l'argento nei 10. Secondo eurosport.it
Nadia Battocletti, meraviglioso bis ai Mondiali di atletica a Tokyo: è bronzo nei 5000 metri - La campionessa azzurra, dopo l'argento nei 10000, conquista un'altra medaglia, la settima della spedizione azzurra: è record ... Lo riporta today.it