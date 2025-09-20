Atletica squalificata la 4×100 azzurra Jacobs | Assurdo

Roma, 20 set. (askanews) – Eliminazione con beffa per la 4×100 maschile italiana ai Mondiali di Tokyo. Il quartetto azzurro, composto da Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo, ha chiuso la batteria al sesto posto (tempo di 38?52), ma penalizzata da un contatto avvenuto al primo cambio. Jacobs, in partenza e pronto a ricevere il testimone da Desalu, è stato urtato alla spalla destra dal sudafricano Shaun Maswanganyi. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha perso l’equilibrio ma è riuscito a proseguire la propria gara, perdendo tuttavia terreno dagli avversari. L’Italia ha chiuso al sesto posto, mentre il Sudafrica non ha concluso la prova. 🔗 Leggi su Ildenaro.it