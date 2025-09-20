Atletica squalificata la 4×100 azzurra Jacobs | Assurdo
Roma, 20 set. (askanews) – Eliminazione con beffa per la 4×100 maschile italiana ai Mondiali di Tokyo. Il quartetto azzurro, composto da Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo, ha chiuso la batteria al sesto posto (tempo di 38?52), ma penalizzata da un contatto avvenuto al primo cambio. Jacobs, in partenza e pronto a ricevere il testimone da Desalu, è stato urtato alla spalla destra dal sudafricano Shaun Maswanganyi. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha perso l’equilibrio ma è riuscito a proseguire la propria gara, perdendo tuttavia terreno dagli avversari. L’Italia ha chiuso al sesto posto, mentre il Sudafrica non ha concluso la prova. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Atletica, Maryna Bekh-Romanchuk squalificata quattro anni per doping
Mudryk rischia una squalifica per doping di 4 anni. Il Chelsea attende la sentenza, ma non sembra volerlo aspettare. L'esterno ucraino ha quindi incredibilmente deciso di allenarsi con la Nazionale ucraina di atletica per prepararsi alle Olimpiadi 2028. Mudryk Vai su Facebook
#Atletica Finisce già a livello individuale il Mondiale di #Tokyo per Dalia #Kaddari, eliminata nelle batterie dei 200 metri - X Vai su X
Mondiali di Atletica, Marta Zenoni viene squalificata e perde il posto nella finale dei 1.500 - Poi però il ricorso della Germania (per una spinta) la mette fuori. Riporta bergamo.corriere.it
L'atletica milanese ai Mondiali di Tokyo - Pronta la squadra azzurra per i 20° Campionati Mondiali di Tokyo, in programma in Giappone da sabato 13 a domenica 21 settembre. Come scrive fidal.it