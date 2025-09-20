Atletica Perez domina la 20 km ai Mondiali Bonfim vince una marcia pazza Palmisano ritirata ultime qualificazioni
A Tokyo (Giappone) si è aperta l’ottava e penultima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Nel corso della notte italiana sono stati assegnati i titoli della 20 km di marcia: sulle strade della capitale giapponese hanno festeggiato la spagnola Maria Perez, che ha firmato la doppietta dopo il trionfo di settimana scorsa nella 35 km, e il brasiliano Caio Bonfim. Antonella Palmisano si è ritirata nei pressi dell’undicesimo chilometro, mentre Francesco Fortunato non è andato oltre la sedicesima piazza. RISULTATI MONDIALI ATLETICA OGGI. FINALI. 20 KM DI MARCIA (MASCHILE) – Il brasiliano Caio Bonfim ha vinto una gara pazza, prodigandosi in un paio di sorpassi a doppia velocità quando si era nei pressi del diciottesimo chilometro: lo spagnolo Paul McGrath era in testa da solo dopo che il giapponese Toshikazu Yamanishi (primatista mondiale) si era dovuto fermare per scontare la penalità di due minuti, ma ha avuto un calo fisico, è stato raggiunto dal cinese Zhaozhao Wang e poi da dietro il sudamericano ha messo il turbo. 🔗 Leggi su Oasport.it
