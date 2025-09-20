Atletica oggi in tv Mondiali 2025 | orari finali 20 settembre programma streaming azzurri in gara
Grande attesa per la sessione serale dell’ottava e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in cui verranno assegnati altri cinque titoli iridati nello stadio Nazionale di Tokyo. Nella serata giapponese di sabato 20 settembre l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista, schierando due atleti a livello individuale e tre staffette. Occhi puntati su Nadia Battocletti, dominatrice del mezzofondo europeo e vice-campionessa del mondo sui 10.000 metri, che ambisce ad una medaglia anche nei 5000 dovendo però fare i conti in primis con due fuoriclasse come le keniane Beatrice Chebet e Faith Kipyegon. 🔗 Leggi su Oasport.it
