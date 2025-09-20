Atletica leggera Lorenzo Basco primo nel salto in lungo al meeting regionale

Ferraratoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo finale di annata per l'atletica leggera, il cussino Lorenzo Basco ha inanellato un'altra vittoria. Nell'ultima gara della sua brillante stagione ha vinto la prova di salto in lungo al meeting regionale di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, con la misura di 6,89 metri.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atletica - leggera

Atletica leggera, Lorenzo Basco primo nel salto in lungo al meeting regionale; Atletica, Lorenzo Basco vince nel salto in lungo a Scandiano; Atletica, Lorenzo Basco vince il Trofeo XXV Aprile a Modena.

