Atletica leggera Lorenzo Basco primo nel salto in lungo al meeting regionale
In questo finale di annata per l'atletica leggera, il cussino Lorenzo Basco ha inanellato un'altra vittoria. Nell'ultima gara della sua brillante stagione ha vinto la prova di salto in lungo al meeting regionale di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, con la misura di 6,89 metri.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Ad Avellino il XXXVIII Meeting Internazionale di Atletica Leggera: in pista atleti da tutta Italia
Atletica leggera Master. La Unvs Forlì super fuori e dentro la pista
Atletica leggera. Campionati Allievi, bene Canovi. Doppio bronzo per la velocista
Andrea Dallavalle vince la medaglia d'argento nel salto triplo ai mondiali di atletica leggera in corso di svolgimento a Tokyo. Il 25enne emiliano salta 17,64 all'ultimo tentativo arrendendosi solo al portoghese Pedro Pichardo, trionfatore con 17,91. Bronzo al cu
Mondiali di atletica Tokyo 2025, i risultati di martedì 16 settembre: Sioli, Simonelli e Saraceni subito eliminati - Simonelli resta fuori della finale dei 110 ostacoli per 3 millesimi, fuori Sioli nell'alto e Dariya Derkach ed Er ... Riporta corriere.it
Atletica leggera, tanti liguri ai Mondiali di Tokyo. Ecco chi sono e i loro sogni - Ilaria Elvira Accame fa parte della staffetta 4x400, Elena Carraro corre i 100 ostacoli ... Secondo msn.com