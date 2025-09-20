Atletica Battocletti implacabile bronzo 4×100 eliminate ai Mondiali Sorpresa Ecuador doppietta Chebet

A Tokyo (Giappone) si è conclusa l’ottava e penultima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. L’Italia ha festeggiato la medaglia di bronzo conquistata da Nadia Battocletti sui 5.000 metri e così il Bel Paese ha siglato il record di allori in una rassegna iridata (sette, contro i sei di Göteborg 1995). Soltanto la 4×400 femminile si è qualificata alla finale di domani, eliminate le due 4×100. RISULTATI MONDIALI ATLETICA OGGI. FINALI. 5000 METRI (FEMMINILE) – Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia di bronzo, salendo nuovamente sul podio iridato dopo l’argento dei 10.000 metri. La fuoriclasse trentina ha provato un allungo nel cuore dell’ultimo giro, ma ha dovuto prestare il fianco al forcing delle keniane, che l’hanno superata. 🔗 Leggi su Oasport.it

