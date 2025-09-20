Atletica Battocletti dopo il bronzo | Mi ero ripromessa di provarci
Roma, 20 set. (askanews) – “Non ci credo ancora. Tutti pensavano fosse normale prendere una medaglia dopo quella nei 10mila. Ieri ho detto a mio papà: ‘Questa volta ci provo e sto davanti. Appena le vedo muoversi devo stare davanti'”. Così Nadia Battocletti dopo il bronzo nei 5.000 che ha completato il suo splendido mondiale cominciato con l’argento nei 10.000. “Ero stanca ma mi ripetevo: ‘Lo sono anche loro, non sono dei robot’ – le sue parole – Stavo anche per raggiungere Kipyegon, negli ultimi 200 avevo Tsegay accanto ma mi sono detta: ‘Ok osare ma non devo esagerare’. Olimpiadi? Voglio sognare in grande anche lì” L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
