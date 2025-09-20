Atletica Battocletti bronzo nei 5000

14.53 Altro podio per Nadia Battocletti ai Mondiali di Tokyo. Dopo l'argento nei 10000, arriva il bronzo nei 5000 per la trentina che chiude alle spalle delle keniane Beatrice Chebet (oro dei 10000) e Faith Kipyegon in 14'55"42. Ottima gara dal punto di vista tattico, il passo iniziale lo fanno le statunitensi Andrews e Houlihan. Nell'ultimo chilometro Battocletti dà la scossa e si presenta in testa all'ultimo giro. Le keniane sorpassano imperiose, Chebet è imprendibile, Kipyegon quasi cede sul finale ma salva l'argento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

