Athletic Club Palermo a San Cataldo per dare continuità | Ferraro vede già un' identità di squadra
Continuità. È la parola d’ordine per l’Athletic Club Palermo che si prepara alla trasferta contro la Sancataldese, in programma domenica alle ore 16 al Valentino Mazzola di San Cataldo. I nerorosa di Emanuele Ferraro, reduci dalla prima vittoria in Serie D contro la Vigor Lamezia, vogliono dare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
? SANCATALDESE CALCIO - ATHLETIC CLUB PALERMO ? SERIE D Domenica 21 settembre 2025 16:00 ? Stadio COMUNALE “V. MAZZOLA” Arbitro: AURELIANO FRANCESCO (ROSSANO) Assistente n.1 Nicoló Matteo Presta (Cosenza) Vai su Facebook
