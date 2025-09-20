Atc i sindacati vanno in trincea | sospesi straordinari e rientri
La Spezia, 20 settembre 2025 – Sospensione delle prestazioni straordinarie e dei rientri in servizio nei giorni di riposo per esigenze aziendali, e il rispetto rigoroso dei limiti di velocità durante i turni di linea. La trattativa per il rinnovo del contratto integrativo di secondo livello del personale di Atc si interrompe forse definitivamente, e i sindacati tornano in trincea. Uiltrasporti, Faisa Cisal, Cobas e Ugl hanno infatti annunciato una serie di misure di protesta a seguito della rottura della trattativa con i vertici aziendali. “L’azienda, durante l’ultimo incontro, ha confermato la propria posizione senza alcuna apertura al confronto, respingendo le nostre proposte e rifiutando ogni possibilità di mediazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
