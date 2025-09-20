Atalanta stop per Scalvini | 20 giorni di assenza Lookman può essere l’arma in più a Torino?

Atalanta, altro stop per Scalvini: 20 giorni di assenza. Lookman può essere l’arma in più a Torino? Le ultimissime L’Atalanta di Juric, reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, si prepara a una trasferta delicata in casa del Torino. La squadra bergamasca, dopo un avvio di campionato sottotono, è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta, stop per Scalvini: 20 giorni di assenza. Lookman può essere l’arma in più a Torino?

In questa notizia si parla di: atalanta - stop

Lookman Inter, stiramento al polpaccio per il centravanti della Dea: saranno 15 giorni di stop per l’attaccante dell’Atalanta

Lookman Inter, stop definitivo: i nerazzurri si fermano a 45 milioni, nuova rottura con l’Atalanta

Colonia già in forma campionato: l'Atalanta ne prende 4. Primo stop per Juric

Atalanta U23, tegola Panada: distrazione al crociato, stop lungo per il regista - TuttoAtalanta.com Vai su Facebook

Stop all'Atalanta per Musah. L'infortunio di Jashari cambia i piani di mercato del Milan - X Vai su X

Atalanta, si fermano Scalvini e De Ketelaere; FANTACALCIO ATALANTA. Stop per De Ketelaere e Scalvini. Ecco i tempi di recupero; Atalanta, le ultime su Scalvini e De Ketelaere.

Atalanta, stop per Scalvini: 20 giorni di assenza. Lookman può essere l’arma in più a Torino? - Le ultimissime L’Atalanta di Juric, reduce dalla pesante sconfitta per 4- Segnala calcionews24.com

Atalanta, bisogna ritrovare l'ordine. Ma Scalvini non ci sarà fino alla prossima sosta. C'è ancora il dubbio Lookman - La sveglia suona, l’Atalanta cerca la riscossa: la gara con il Toro in un certo senso conta più di quella con il Paris Saint Germain. bergamo.corriere.it scrive