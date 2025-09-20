Atalanta Juric cala l' asso Lookman | Non è al massimo ma lo impiegherò

Il tecnico verso la gara in trasferta contro il suo ex Torino: "Titolare o meno ancora ci devo pensare, ma in questi giorni ha fatto bene. Piuttosto che noia lo stop di Scalvini"

Atalanta, Ederson ko: controllo a Roma. Juric conferma la formazione anti-Pisa

Juric: «Lookman non sarà convocato, voglio un altro livello di appartenenza. L’Atalanta è umiltà e lavoro»

L’Atalanta travolta dal Psg: De Ketelaere e Scalvini infortunati. Juric: «Un altro livello, ma vedo aspetti positivi»

