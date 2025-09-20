Atalanta che disastro | lungo stop per due big

Non hanno fine i guai in casa Atalanta, Ivan Juric si ritrova a fare i conti con due infortuni. A Juric è andata decisamente bene al Parco dei Principi contro il Psg. La sua Atalanta ha rischiato di perdere all’esordio in Champions League con l’allenatore croato con un passivo decisamente maggiore. A salvare la Dea è stato il suo portiere, Carnesecchi, che ha anche parato un rigore a Barcola. La sconfitta per 4-0 contro i campioni d’Europa ridimensiona la prima vittoria stagionale ottenuta domenica pomeriggio contro il Lecce. Un periodo non affatto semplice per gli orobici, alle prese con il caso Lookman – rientrato in gruppo nella giornata di ieri – e tanti problemi fisici accusati dai titolari. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

