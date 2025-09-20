Atalanta che disastro | lungo stop per due big

Rompipallone.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non hanno fine i guai in casa Atalanta, Ivan Juric si ritrova a fare i conti con due infortuni. A Juric è andata decisamente bene al Parco dei Principi contro il Psg. La sua Atalanta ha rischiato di perdere all’esordio in Champions League con l’allenatore croato con un passivo decisamente maggiore. A salvare la Dea è stato il suo portiere, Carnesecchi, che ha anche parato un rigore a Barcola. La sconfitta per 4-0 contro i campioni d’Europa ridimensiona la prima vittoria stagionale ottenuta domenica pomeriggio contro il Lecce. Un periodo non affatto semplice per gli orobici, alle prese con il caso Lookman – rientrato in gruppo nella giornata di ieri – e tanti problemi fisici accusati dai titolari. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

atalanta che disastro lungo stop per due big

© Rompipallone.it - Atalanta, che disastro: lungo stop per due big

In questa notizia si parla di: atalanta - disastro

Champions 2025 – 26: Inter sul velluto, Atalanta che disastro Oggi tocca al Napoli

Cassano: “Juric ha santi in paradiso, il disastro è dietro l’angolo” (VIDEO); Atalanta, allarme Lookman, l’attaccante rischia un lungo stop; Il Napoli insiste su Chiesa, addio al Liverpool vicino: sfida con un altro top club di Serie A.

atalanta disastro lungo stopFANTACALCIO ATALANTA. Stop per De Ketelaere e Scalvini. Ecco i tempi di recupero - L’Atalanta ha comunicato poco fa gli esiti degli accertamenti clinici effettuati su Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini, entrambi usciti malconci dalla recente sfida di Champions League contro il ... msn.com scrive

atalanta disastro lungo stopAtalanta, tre settimane di stop per Scalvini: lesione di primo grado all’adduttore - Per Charles De Ketelaere risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro: difficile possa giocare a Torino ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Disastro Lungo Stop