Ataf nel mirino dei vandali in 15 giorni colpiti e danneggiati 3 nuovi bus | Inaccettabile
Ataf nel mirino dei vandali. Ancora una volta. A denunciare l'accaduto sono le sigle sindacali Filt Cgil e Faisa Cisal di Foggia che da una parte stigmatizzano “l'inaccettabile inciviltà di individui che continuano a deturpare beni di uso comune, mettendo seriamente a repentaglio l'incolumità sia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Ataf nel limbo e Cda nel mirino: malumori e accuse di "immobilismo" anche nella maggioranza
Malcontento e clima di incertezza in Ataf Critiche al management della società partecipata