Voleva partire a fari spenti la Vuelle, per non farsi subito schiacciare dalla pressione di una piazza che anela a tornare dove sente di dover stare - nella massima serie del basket - a maggior ragione alla vigilia dell’anno che consacrerà i suoi 80 anni di storia cestistica. Ma l’arrivo di un calibro come Kay Felder ha riacceso i riflettori anche su Pesaro. Pur non essendo la favorita - ruolo assegnato da tutti i ranking a Verona - cercherà di essere competitiva per acciuffare quei playoff che l’anno scorso le sono sfuggiti, relegandola all’undicesimo posto finale nella classifica della serie A2 che ha deluso la tifoseria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Astronave pronta al decollo. La Vuelle prova a scalare l'A2. Si parte il 30 settembre con Livorno