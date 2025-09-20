Ast ora serve l’epidurale Situazione attuale surreale
"Il gesto, seppur lodevole, della donazione della vasca per il travaglio e il parto in acqua all’ ospedale Mazzoni di Ascoli e al ‘ Madonna del Soccorso ’ di San Benedetto da parte di soggetti privati, non può nascondere una grave carenza strutturale che affligge l’intera Ast picena: l’assenza del servizio di partoanalgesia (epidurale) in entrambi i nosocomi". Ad alzare la voce, ancora una volta sul fronte sanitario, è il segretario provinciale del Partito Democratico Francesco Ameli, candidato proprio nella lista del Pd alle prossime Regionali del 28 e 29 settembre. "I nostri Punti Nascita sono presidi fondamentali per la salute delle nostre comunità, e il personale sanitario che vi opera merita un plauso per la dedizione e la professionalità – spiega Ameli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: serve - epidurale
