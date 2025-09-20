Associazioni e Garante a confronto verso l' Osservatorio per gli anziani

Primo incontro a Palazzo Gambacorti verso la costituzione dell'Osservatorio per gli anziani di Pisa. A promuovere l'iniziativa, ieri 19 settembre, è stato il Garante per gli anziani del Comune Antonio Schena, che ha riunito il mondo delle associazioni, del volontariato e del terzo settore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it