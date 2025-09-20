Associazioni e Garante a confronto verso l' Osservatorio per gli anziani

Pisatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo incontro a Palazzo Gambacorti verso la costituzione dell'Osservatorio per gli anziani di Pisa. A promuovere l'iniziativa, ieri 19 settembre, è stato il Garante per gli anziani del Comune Antonio Schena, che ha riunito il mondo delle associazioni, del volontariato e del terzo settore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: associazioni - garante

Associazioni e Garante a confronto verso l'Osservatorio per gli anziani; Enpa di Latina: “Bene l’istituzione del Garante per i diritti degli animali”; Palmi, confronto verso la costituzione dell'osservatorio permanente sulla sanità.

Meloni-Schlein, confronto verso lo stop. Agcom: serve il via libera di 5 partiti su 8 - Roma — A meno di un clamoroso colpo di scena, rischia di saltare l’atteso duello tv fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein in programma la sera del 23 maggio su RaiUno. Come scrive repubblica.it

M5s, tra le proposte del "confronto deliberativo" spunta il ridimensionamento del garante - Ora si lavora a definire i quesiti che verranno sottoposti all'assemblea degli iscritti e tra le proposte emerse dalla ... Si legge su tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Associazioni Garante Confronto Verso