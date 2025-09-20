Assistente di volo si presenta nudo sull’aereo durante traversata oceanica | Assunto droga per fare sesso

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partenza dell'aereo, l'assistente di volo della British Airways si è chiuso in bagno e quando è uscito era completamente nudo. Il comportamento dell’uomo ha richiesto l’intervento dei colleghi e del pilota comandante. Secondo il difensore, aveva assunto droghe prima di partire per "migliorare un'esperienza sessuale" ma le cose sono sfuggite di mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

