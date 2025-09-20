Assenze pesanti in Inter-Sassuolo | loro sono già fuori

Assenze pesantissime in vista del match di domenica 21 settembre tra Inter e Sassuolo: notizie sconfortanti per Cristian Chivu Inizio negativo in campionato, meglio in Champions League con un bel 2-0 in casa dell’Ajax. Il bottino iniziale dell’Inter è di 2 vittorie e 2 sconfitte nelle prime quattro stagionali. Poteva andare certamente meglio per Chivu, che sperava di restare subito attaccato al Napoli e alla Juventus in questo avvio. Cristian Chivu (ANSA) Calciomercato.it Oltretutto, c’è da aggiungere la freddezza dell’ambiente milanese nei confronti della squadra. Già, perché a causa degli episodi che hanno coinvolto Milan e Inter, ultras e gruppi organizzati dei due club sono scoraggiati ad entrare allo stadio San Siro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

