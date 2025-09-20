Assemblea pubblica a Bomba sul progetto di estrazione del gas
È convocata per domenica 21 settembre un'assemblea pubblica a Bomba sul progetto di estrazione del gas in vista dell'imminente decisione del Ministero. L'iniziativa è organizzata dal comitato di cittadini 'Gestione partecipata territorio' di Bomba che da anni si batte per preservare dai rischi il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
