assegno di inclusione tremila beneficiari e sussidi da 642 euro

Ad Arezzo ci sono in totale 1414 nuclei familiari percettori di assegno di inclusione. Il cosiddetto Adi che ha sostituito il vecchio reddito di cittadinanza, restringendo di fatto le maglie degli aventi diritto. I dati forniti dall' Inps sono aggiornati a giugno 2025. Il numero totale delle persone coinvolte in città è di 2732 unità. L'assegno medio mensile percepito è di 642 euro. Tra questi 243 sono nuclei percettori di Adi composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, inclusi anche nuclei composti da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, in questo caso sono 282 le persone coinvolte per un importo medio mensile di 448 euro.

