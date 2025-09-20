Assegno di inclusione quasi tremila beneficiari e sussidi da 642 euro
Arezzo, 20 settembre 2025 – In città ci sono in totale 1414 nuclei familiari percettori di assegno di inclusione. Il cosiddetto Adi che ha sostituito il vecchio reddito di cittadinanza, restringendo di fatto le maglie degli aventi diritto. I dati forniti dall'Inps sono aggiornati a giugno 2025. Il numero totale delle persone coinvolte ad Arezzo è di 2732 unità. L'assegno medio mensile percepito è di 642 euro. Tra questi 243 sono nuclei percettori di Adi composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, inclusi anche nuclei composti da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, in questo caso sono 282 le persone coinvolte per un importo mensile di 448 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: assegno - inclusione
Assegno di inclusione in scadenza, arriva il contributo straordinario: a chi è rivolto e perché
Proroga assegno inclusione, Calabrese ringrazia la ministra Calderone
Assegno d'inclusione, da luglio stop al contributo: ecco cosa succederà
Con la carta adi(ASSEGNO DI INCLUSIONE) si può comprare tutto escluso questo Posso pagare la gita a mio figlio? Biglietti pullman, biglietti aerei,treni si puoi tranquillamente Posso pagare la festa alla mia bimba/o? Sì puoi tranquillamente. Posso pagare Vai su Facebook
? Assegno di inclusione, al via dal 17 settembre i webinar di formazione rivolti a Comuni e Ambiti territoriali. Disponibile il calendario dell'offerta formativa con gli appuntamenti previsti tra settembre 2025 e febbraio 2026. info ? https://lavoro.gov.it/notizie/pa - X Vai su X
Assegno di inclusione. Tremila beneficiari e sussidi da 642 euro; Assegno di Inclusione in Calabria: 141mila beneficiari con un sostegno medio di 600 euro; In Calabria l’assegno di inclusione aiuta 141mila persone: 600 euro al mese per sostituire il vecchio reddito di cittadinanza ·.
Assegno di inclusione, quasi tremila beneficiari e sussidi da 642 euro - Tra i percettori anche ultra 67enni e nuclei con disabili o non autosufficienti ... Si legge su lanazione.it
Assegno di Inclusione, aumento di 130 euro in arrivo: ecco perché - Aumento dell'Assegno di Inclusione, ecco le ultime e perché ci potrebbero essere 130 euro in più per le famiglie. Lo riporta investireoggi.it