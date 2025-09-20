Asfaltatura in via Mura Federico Comandini | lavori in partenza dalla prossima settimana
Nell’ambito del progetto ‘Ricostruzione e Ristrutturazione Strade Urbane’, in via Mura Federico Comandini saranno eseguiti alcuni lavori di ripristino della pavimentazione stradale mediante fresatura e posa di conglomerati bituminosi. Per garantire piena sicurezza agli utenti della strada e agli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: asfaltatura - mura
