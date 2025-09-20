Ascolti TV | Venerdì 19 Settembre 2025 Jukebox chiude in calo 15.9% vs Tradimento al 15.4%

Nella serata di ieri, venerdì 19 settembre 2025, su Rai1 Jukebox – La Notte delle Hit  ha interessato 2.153.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5  Tradimento  ha conquistato 1.986.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2  Race for Glory – Audi vs Lancia  intrattiene 622.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1  Citadel  incolla davanti al video 667.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3  Kabul  segna 363.000 spettatori (2.3%). Su Rete4  Quarto Grado  totalizza 1.001.000 spettatori (8.4%). Su La7  Propaganda Live  raggiunge 842.000 spettatori e il 7.3%. Su Tv8  Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo  ottiene 546. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

