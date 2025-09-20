Ascolti TV 20 Settembre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 20 Settembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 20 settembre 2025. La serata televisiva del 20 Settembre 2025 ha proposto un mix di musica, cinema e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Pino è. Il Viaggio del Musicante, mentre Canale 5 ha risposto con Ciao Darwin. Italia 1 ha offerto Shazam! Furia Degli Dei, La7 ha proposto In Altre Parole e NOVE ha trasmesso Accordi & Disaccordi. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: ascolti - settembre
