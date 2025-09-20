Ascoli mietitrebbia si ribalta dopo incidente | vigili del fuoco al lavoro per recuperarla

Sono state necessarie circa tre ore di lavoro ai Vigili del fuoco di San Benedetto, con il supporto di personale giunto da Ascoli con l’autogru, per recuperare una mietitrebbia trasportata da un trattore con rimorchio, che a seguito di un incidente con un’autovettura si era ribaltata ostruendo la SP75 in contrada Menocchia. Dapprima è stato rimesso in posizione corretta il rimorchio per poi liberare il trattore e successivamente è stata riposizionata sulle sue ruote la mietitrebbia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

