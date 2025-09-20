Ascoli a caccia del tris in trasferta Il Livorno sul cammino del Picchio
L’Ascoli prova a sbancare anche Livorno senza il sostegno del suo tifo più caldo. Nel match programmato oggi con avvio alle 15 allo storico stadio Picchi, i bianconeri di Tomei proveranno a ripetersi dopo l’esaltante vittoria ottenuta a Perugia (0-2) una settimana fa. Anche stavolta in panchina a dirigere l’orchestra ci sarà il vice Agostinone ma, al netto di ciò, la squadra scenderà nuovamente in campo per dimostrare la propria forza e acquisire ulteriore consapevolezza dei propri mezzi. I meccanismi della nuova filosofia di gioco stanno iniziando a girare per il meglio e gli auspici riposti nella trasferta toscana sono chiaramente quelli legati alla possibilità di proseguire nel percorso di crescita immaginato da tecnico, società e tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
