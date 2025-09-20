Arte da gustare alla pizzeria Noboo

Arezzo, 20 settembre 2025 – Arte, solidarietà, gastronomia: insomma, cultura a tutto tondo nell'appuntamento che si svolgerà giovedì 25 settembre a partire dalle 20 nelle accoglienti sale di Naboo, ristorante-pizzeria di viale Santa Margherita che appartiene ormai da decenni al vissuto di Arezzo e della sua provincia. “Arte da gustare” è il titolo che incornicia l'evento, “un mix di sensazioni e suggestioni in un programma vario che proporrà anche una mostra con performance” commenta Mauro Ghinassi, titolare con lo Chef Antonio Masciaro' di Naboo, ea sua volta artista poliedrico con al suo attivo numerose esposizioni in varie città italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it