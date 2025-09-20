Arte 3 Vele per Capri al belvedere di Tragara

di Marco Milano “3 Vele per Capri”. Il belvedere di Tragara, la suggestiva terrazza con belvedere mozzafiato sui Faraglioni mette insieme bellezza e resistenza grazie all’arte. Protagonista è un’opera installata per la prima volta a Capri e interamente realizzata con il “Corten”. Un materiale per eccellenza resistente alle intemperie, oggi ferroso, speciale, arricchito con particolari molecole chimiche che con il bronzo fanno ossidare il materiale ma fermandosi alla prima patina senza aggredire il resto del materiale. L’opera artistica è stata realizzata da Toni Scarduzio. Architetto, che vive e lavora a Grosseto, figlio d’arte che si è formato al di fuori dell’istruzione scolastica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it