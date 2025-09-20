‘Mangia il giusto con gusto’: è questo il motto di Arrt che porta tra i banchi scolastici cesenati le sue conoscenze e la sua cura. Tornano i progetti patrocinati dall’Ausl Romagna, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Cesena, e curati da Arrt, l’associazione romagnola ricerca tumori. Nell’ambito del progetto ‘Io gioco d’anticipo’, l’associazione romagnola ricerca tumori mette a disposizione dal 2009 per le scuole cesenati due progetti rivolti a scolari e studenti: ‘A scuola di vita’ (rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado) e ‘Draghetto Mangiabene’ (rivolto a bimbi e bimbe di 4 e 5 anni della scuola d’infanzia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrt entra nelle scuole. Si insegna ad alimentarsi