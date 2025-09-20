Arrt entra nelle scuole Si insegna ad alimentarsi
‘Mangia il giusto con gusto’: è questo il motto di Arrt che porta tra i banchi scolastici cesenati le sue conoscenze e la sua cura. Tornano i progetti patrocinati dall’Ausl Romagna, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Cesena, e curati da Arrt, l’associazione romagnola ricerca tumori. Nell’ambito del progetto ‘Io gioco d’anticipo’, l’associazione romagnola ricerca tumori mette a disposizione dal 2009 per le scuole cesenati due progetti rivolti a scolari e studenti: ‘A scuola di vita’ (rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado) e ‘Draghetto Mangiabene’ (rivolto a bimbi e bimbe di 4 e 5 anni della scuola d’infanzia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: arrt - entra
Roseto Street Art entra nel vivo! La terza giornata ha acceso ancora di più le strade di Viale Marche e Via Marina con colori, danze, musica e tanto buon umore. Manca solo l’ultima giornata: siete pronti a concludere in bellezza con noi? Stasera ore 18 Vai su Facebook
Arrt entra nelle scuole. Si insegna ad alimentarsi; Cesena. Mangiare sano per stare meglio, il progetto di Arrt per le scuole.
Arrt entra nelle scuole. Si insegna ad alimentarsi - Al via ’Io gioco d’anticipo’, progetto per educare gli studenti a prevenire le malattie degenerative e i tumori. Riporta ilrestodelcarlino.it
Cesena. Mangiare sano per stare meglio, il progetto di Arrt per le scuole - Mangiare bene fa stare bene, parola di Draghetto Mangiabene, portavoce del progetto “Io gioco d’anticipo” dedicato alla prevenzione e targato Arrt, Associazione romagnola ricerca tumori, che anche que ... Come scrive corrierecesenate.it