Arriva l’autunno cos’è l’equinozio e quando cade
(Adnkronos) – L'estate è ufficialmente giunta al termine e manca pochissimo al primo giorno di autunno. Lunedì 22 settembre alle ore 20.30 cade l'equinozio d'autunno 2025 e inizia l'autunno astronomico. Quel giorno ci saranno quindi esattamente 12 ore di buio e 12 ore di luce in tutti i luoghi della Terra. L'equinozio deriva dall'espressione latina 'aequa
