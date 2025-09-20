Un focus sulle temperature massime rispetto alle medie. È da questo che inizia il quotidiano appuntamento sul meteo di Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega prima dell'inizio di Omnibus: “Gran parte dell'Europa è in zona sopra media, l'aria fredda sull'Atlantico tocca già parte delle isole britanniche, ma su gran parte del territorio dell'Europa i valori sono più alti del normale. Anche di molto in una fascia centrale addirittura si parla di 10 gradi in più, 10-12 gradi in più della media. Curiosamente il Nord Africa si trova sotto media, quindi la zona calda è proprio questa. Questa è la giornata di oggi, la previsione per la giornata di domani dice che la zona calda si sposta un poco verso est, parliamo di masse d'aria che non si muovono velocemente dal punto di vista meteorologico, però la parte fredda ha già preso la Francia, ha preso parte della Spagna, il Portogallo, quindi si avvicina anche alle nostre regioni, in parte anche da sud paradossalmente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Arriva l'aria fredda sull'Italia, cambio drastico in vista? Sottocorona: gli effetti sulle temperature