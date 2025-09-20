Arriva la Trump gold card firmato un ordine esecutivo
Washington, 20 set. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una "gold card" da un milione di dollari per chi vuole emigrare nel Paese, una versione per ricchi della "green card". "Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi", ha spiegato. E la Casa Bianca, sul suo account X ha scritto: "Il presidente Trump firma un ordine esecutivo per aprire nuove strade a persone straordinarie che si impegnano a sostenere gli Stati Uniti, consentendo loro di venire e contribuire all'America attraverso un'immigrazione accelerata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
